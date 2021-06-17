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Привлечение США к мирному урегулированию будет ключевой во время визита Зеленского – Кулеба

Четверг, 17 июня 2021, 23:26

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что тема привлечения США к процессу мирного урегулирования на Донбассе будет ключевой во время визита президента Владимира Зеленского в Белый дом.

Источник: Кулеба в эфире "Право на власть"

Прямая речь Кулебы: "Что касается привлечения Соединенных Штатов. У меня достаточно оснований утверждать, что США и хотят, и могут быть вовлечены в процесс мирного регулирования. Обратите внимание на одну деталь. Откуда взялась встреча Байдена и Путина? Они поговорили именно в разгар эскалации на украинской границе. Именно в этот момент президент Байден позвонил Путину ...

Вот это и был акт привлечения, акт сдерживания, к которому прибегли Соединенные Штаты в поддержку украинских интересов.

Мы сейчас вошли в стадию подготовки визита президента (Белого дома - ред.). Безусловно, тема дальнейшего вовлечения США в процесс мирного урегулирования будет ключевой во время этого визита".

Детали: Кулеба отметил, что американская сторона хочет видеть не церемониальный визит, а визит, который принесет конкретный результат. Министр уверен, что поездка изменит многое в отношениях двух стран, в частности, выведет их на новый уровень безопасности.

Предыстория: 7 июня президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден поговорили по телефону, обсуждали, среди прочего, визит в Белый дом этим летом.

Роман Петренко, УП
Темы: Кулеба ДмитрийЗеленскийБайден


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