Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

День Євро-2020: Україна, Бельгія та Нідерланди перемогли своїх суперників

Четвер, 17 червня 2021, 23:53
ФОТО: TWITTER.COM/EURO2020

У восьмий день Чемпіонату Європи 2020 року провели ще три матчі – переможцями з них вийшли Україна, Бельгія та Нідерланди.

Джерело: трансляція матчів

Деталі: У першому матчі ігрового дня збірна України перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1.

З самого початку українці взяли ініціативу в свої руки і вже на 29 хвилині Андрій Ярмоленко забиває гол після навісу з кутового.

Через 5 хвилин Роман Яремчук забиває після навісу Ярмоленка – 2:0.

Другий тайм виявився дуже нервовим для України – Північна Македонія почала активно грати, проводити швидкі атаки й на 57 хвилині українці пропускають гол. Наша збірна заробила пенальті, яке пробивав Езджан Аліоскі. Хоч воротар Георгій Бущан і відбив пенальті – македонець вдало зіграв на добиванні - 2:1.

Наступні 30 хвилин були нервовими, але українці втримали перемогу. Ярмоленка обрали зіркою матчу.

У наступному матчі Бельгія зустрілася з Данією. Вже на другій хвилині бельгійці пропускають – Юссуф Поульсен забиває найшвидший м’яч фінальної частини Євро 2020.

Перший тайм завершився без змін, а у другому збірна Бельгії відібрала очки у своїх суперників. На 54 хвилині Еден Азар зрівнює рахунок, а вже через 15 хвилин Кевін де Брюйне, який вийшов на заміну в другому таймі, вириває перемогу для своєї команди.

У матчі Нідерландів проти Австрії перший гол забили з раннього пенальті, яке призначили на 9 хвилині. Мемфіс Депай на силу б’є в кут – 1:0. Рахунок не могли змінити майже годину – аж до 67 хвилини. Після помилки захисту австрійців Дензела Думфріса вивели на ударну позицію – 2:0.

За результатами ігрового дня в групі С Україна посідає друге місце, а Нідерланди – перше.

У групі В Бельгія зберігає за собою першу сходинку.

 

Роман Петренко, УП
Теми: футболУкраїнаБельгіяНідерланди


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео"Путін - х#йло": в РФ обурилися через кричалку українських фанів і вимагають покарання

Наступник Меркель: Росія повинна залишити окупований схід України

фотоЛітак "кухаря Путіна" стоїть в аеропорту Берліна попри санкції ЄС

МОЗ повідомив про новий рекорд вакцинованих

Добова смертність від COVID-19 в Європі: Росія лідирує, Україна – у 5-ці

Земля затримує "безпрецедентну" кількість тепла – NASA

Усі новини...
футбол
Новини 14 червня: перемога української збірної, бійка у Верховній Раді
Ярмоленка обрали зіркою матчу України проти македонців
Євро-2020: Україна у валідольному матчі перемогла македонців
Останні новини
12:28
ФотоДо порту Одеси зайшли два кораблі НАТО
12:27
COVID у Києві: нових хворих небагато, але в лікарнях 174 людини у важкому стані
12:07
САП оскаржила виправдувальний вирок екснардепу Левусу
12:04
Спецслужба Молдови заперечила причетність до викрадення Чауса співробітників держохорони
12:01
У Мінекономіки сподіваються підписати "промисловий безвіз" цьогоріч
11:56
У Москві новий рекорд COVID-хворих за добу
11:48
Петицію за звільнення Татарова підписав "Джо Байден"
11:45
Британія фіксує зростання нових інфекцій через поширення дельта-варіанту
11:43
Оборонники хотіли продати секретні розробки за $2 мільйони – СБУ
11:40
Новинський підтвердив, що хоче купити канал "Наш"
Усі новини...