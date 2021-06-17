День Євро-2020: Україна, Бельгія та Нідерланди перемогли своїх суперників

У восьмий день Чемпіонату Європи 2020 року провели ще три матчі – переможцями з них вийшли Україна, Бельгія та Нідерланди.

Джерело: трансляція матчів

Деталі: У першому матчі ігрового дня збірна України перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1.

З самого початку українці взяли ініціативу в свої руки і вже на 29 хвилині Андрій Ярмоленко забиває гол після навісу з кутового.

Через 5 хвилин Роман Яремчук забиває після навісу Ярмоленка – 2:0.

Другий тайм виявився дуже нервовим для України – Північна Македонія почала активно грати, проводити швидкі атаки й на 57 хвилині українці пропускають гол. Наша збірна заробила пенальті, яке пробивав Езджан Аліоскі. Хоч воротар Георгій Бущан і відбив пенальті – македонець вдало зіграв на добиванні - 2:1.

Наступні 30 хвилин були нервовими, але українці втримали перемогу. Ярмоленка обрали зіркою матчу.

У наступному матчі Бельгія зустрілася з Данією. Вже на другій хвилині бельгійці пропускають – Юссуф Поульсен забиває найшвидший м’яч фінальної частини Євро 2020.

Перший тайм завершився без змін, а у другому збірна Бельгії відібрала очки у своїх суперників. На 54 хвилині Еден Азар зрівнює рахунок, а вже через 15 хвилин Кевін де Брюйне, який вийшов на заміну в другому таймі, вириває перемогу для своєї команди.

У матчі Нідерландів проти Австрії перший гол забили з раннього пенальті, яке призначили на 9 хвилині. Мемфіс Депай на силу б’є в кут – 1:0. Рахунок не могли змінити майже годину – аж до 67 хвилини. Після помилки захисту австрійців Дензела Думфріса вивели на ударну позицію – 2:0.

За результатами ігрового дня в групі С Україна посідає друге місце, а Нідерланди – перше.

У групі В Бельгія зберігає за собою першу сходинку.