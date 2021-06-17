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День Евро-2020: Украина, Бельгия и Нидерланды победили своих соперников

Четверг, 17 июня 2021, 23:53
ФОТО: TWITTER.COM/EURO2020

В восьмой день Чемпионата Европы 2020 году провели еще три матча - победителями из них вышли Украины, Бельгия и Нидерланды.

Источник: трансляция матчей

Детали: В первом матче игрового дня сборная Украины победила сборную Северной Македонии со счетом 2: 1.

С самого начала украинцы взяли инициативу в свои руки и уже на 29 минуте Андрей Ярмоленко забивает гол после навеса с углового.

Через 5 минут Роман Яремчук забивает после навеса Ярмоленко - 2:0.

Второй тайм оказался очень нервным для Украины - Северная Македония начала активно играть, проводить быстрые атаки и на 57 минуте украинцы пропускают гол. Наша сборная заработала пенальти, который пробивал Езджан Алиоски. Хотя вратарь Георгий Бущан и отразил пенальти - македонец удачно сыграл на добивании - 2:1.

Следующие 30 минут были нервными, но украинцы удержали победу. Ярмоленко выбрали звездой матча.

В следующем матче Бельгия встретилась с Данией. Уже на второй минуте бельгийцы пропускают - Юссуф Поульсен забивает самый быстрый мяч финальной части Евро 2020.

Первый тайм завершился без изменений, а во втором сборная Бельгии отобрала очки у своих соперников. На 54 минуте Эден Азар сравнивает счет, а уже через 15 минут Кевин де Брюйне, который вышел на замену во втором тайме, вырывает победу для своей команды.

В матче Нидерландов против Австрии первый гол забили с раннего пенальти, который был назначен на 9 минуте. Депай на силу бьет в угол - 1: 0. Счет не могли изменить почти час - до 67 минуты. После ошибки защиты австрийцев Дензела Думфриса вывели на ударную позицию - 2:0.

По результатам игрового дня в группе С Украина занимает второе место, а Нидерланды - первое.

В группе В Бельгия сохраняет за собой первую строчку.

Роман Петренко, УП
Темы: футболУкраинаБельгияНидерланды


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