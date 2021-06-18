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"З Мінськими угодами треба працювати, інших немає" – Данілов

П'ятниця, 18 червня 2021, 01:42

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що з Мінськими угодами "треба працювати", адже виконувати їх у тому вигляді, в якому вони є, "повний абсурд".

Джерело: Данілов в ефірі програми "Право на владу".

Пряма мова: "Якщо казати за ситуацію щодо Мінських домовленостей, то в тому вигляді, в якому вони є, це є повний абсурд".

"Ми їх не денонсуємо. З Мінськими угодами треба працювати, інших немає. Але треба розуміти, що виконати їх у тому вигляді, в якому є, … ми не можемо.

За наявності російських танків, БТРів, російських генералів, російських офіцерів на нашій українській території проводити вибори – це нонсенс".

Деталі: Данілов зауважив, що в Мінських угодах не прописано що "Путін мав видати 630 тисяч російських паспортів".

Секретар РНБО зауважив, що треба "сідати і домовлятись" для припинення війни, "щоб не вбивали наших хлопців і дівчат".

Данілов наголосив, що Україна повинна самостійно наводити лад в економіці та боротися з корупцією і не бути "в ролі прохача".

Українська правда
Теми: ДаніловРНБОМінські угоди


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