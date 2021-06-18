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"С Минскими соглашениями надо работать, других нет" – Данилов

Пятница, 18 июня 2021, 01:42

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что с Минскими соглашениями "надо работать", ведь выполнять их в том виде, в котором они есть, "полный абсурд".

Источник: Данилов в эфире программы "Право на власть".

Прямая речь: "Если говорить по ситуации по Минским договоренностям, то в том виде, в котором они есть, это полный абсурд".

"Мы их не денонсируем. Из Минска соглашениями надо работать, других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде, в котором есть ... мы не можем.

При наличии российских танков, БТРов, российских генералов, российских офицеров на нашей украинской территории проводить выборы - это нонсенс ".

Детали: Данилов отметил, что в Минских соглашениях не прописано что "Путин должен выдать 630 тысяч российских паспортов".

Секретарь СНБО отметил, что нужно "садиться и договариваться" для прекращения войны, "чтобы не убивали наших ребят".

Данилов отметил, что Украина должна самостоятельно наводить порядок в экономике и бороться с коррупцией и не быть "в роли просителя".

Украинская правда
Темы: ДаниловСНБОМинские соглашения


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