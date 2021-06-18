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"Зв’яжіться зі мною" – Ярмоленко поставив біля себе пляшки спонсорів Євро-2020

П'ятниця, 18 червня 2021, 02:18
Зв’яжіться зі мною – Ярмоленко поставив біля себе пляшки спонсорів Євро-2020

Вінгер української збірної Андрій Ярмоленко на післяматчевій пресконференції поставив біля себе пляшки спонсорів Євро-2020 Coca Cola і Heineken.

Джерело: Відео з пресконференції Ярмоленка

Пряма мова Ярмоленка під час пресконференції: "А можна, я дещо зроблю? Я бачив, Роналду прибрав пляшки Coca-Cola – я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Зв’яжіться зі мною".

Деталі: У такий спосіб Ярмоленко відреагував на вчинки трьох футболістів: Кріштіану Роналду, Поля Погба та Мануеля Локателлі, які відсували ці пляшки.

Після свого вчинку 31-річний Ярмоленко розсміявся, перш ніж повернути пляшки у вихідне положення.

Передісторія:

  • Спілка європейських футбольних асоціацій звернулася до 24 команд на Євро-2020 з проханням не ховати спонсорські пляшки під час пресконференцій – все почалося з того, що Кріштіану Роналду замінив пляшки з Coca-Cola на воду.

  • В УЄФА зазначили, що пляшки від спонсорів спеціально розташовують на столах під час пресконференцій та попросили їх не ховати. Таке прохання стало реакцією на дії трьох футболістів: Кріштіану Роналду, Поля Погба та Мануеля Локателлі. 

  • Протягом тижня вони усі ховали спонсорські пляшки з напоями з поля зору камер, коли розпочиналися пресконференції за їхньої участі. У Спілці зазначили, що ця ситуація важлива, бо "доходи компаній–спонсорів важливі для турніру та європейського футболу".

  • Все почалося з Роналду, який замінив пляшку Coca-Cola на столі на пляшку води іншого бренду, який також належав до групи компаній Coca-Cola. Роналду – давній затятий прихильник здорового способу життя, тому він виступає проти газованих напоїв із цукром.

  • Погба також заперечив проти зеленої пляшки пива Heineken під час інтерв’ю. Хоча воно і було безалкогольним, пляшка має виразний дизайн алкогольного напою, а Погба як мусульманин не вживає алкоголю.

Нагадаємо: Українця Андрія Ярмоленка вибрали кращим гравцем матчу Україна - Північна Македонія, він став автором гола і гольової передачі.

Українська правда

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Теми: футбол
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