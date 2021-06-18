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"Свяжитесь со мной" – Ярмоленко поставил возле себя бутылки спонсоров Евро-2020

Пятница, 18 июня 2021, 02:18
Свяжитесь со мной – Ярмоленко поставил возле себя бутылки спонсоров Евро-2020

Вингер украинской сборной Андрей Ярмоленко на послематчевой пресс-конференции поставил возле себя бутылки спонсоров Евро-2020 Coca Cola и Heineken.

Источник: Видео с пресконференции Ярмоленко

Прямая речь Ярмоленко во время пресс-конференции: "А можно, я кое-что сделаю? Я видел, Роналду убрал бутылки Coca-Cola – я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной".

Детали: Таким образом Ярмоленко отреагировал на поступки трех футболистов Криштиану Роналду, Поля Погба и Мануэля Локателли, которые отодвигали эти бутылки.

После своего поступка 31-летний Ярмоленко рассмеялся, прежде чем вернуть бутылки в исходное положение.

Предыстория:

  • Союз европейских футбольных ассоциаций обратился к 24 командам на Евро-2020 с просьбой не прятать спонсорские бутылки во время пресс-конференций - все началось с того, что Криштиану Роналду заменил бутылки с Coca-Cola на воду другого бренда.

  • В УЕФА отметили, что бутылки от спонсоров специально располагают на столах во время пресс-конференций и попросили их не прятать. Такая просьба стала реакцией на действия трех футболистов: Криштиану Роналду, Поля Погба и Мануэля Локателли.

  • В течение недели они все прятали спонсорские бутылки с напитками из поля зрения камер, когда начинались пресс-конференции с их участием. В Союзе отметили, что эта ситуация важна, так как "доходы компаний-спонсоров важны для турнира и европейского футбола".

  • Все началось с Роналду, он заменил бутылку Coca-Cola на столе на бутылку воды иного бренда, который также принадлежал к группе компаний Coca-Cola. Роналду – давний ярый сторонник здорового образа жизни, поэтому он выступает против газированных напитков с сахаром.

  • Погба также возразил против зеленой бутылки пива Heineken во время интервью. Хотя оно и было безалкогольным, бутылка имеет выразительный дизайн алкогольного напитка, а Погба как мусульманин не употребляет алкоголь.

Напомним: Украинца Андрея Ярмоленко выбрали лучшим игроком матча Украина – Северная Македония, он стал автором гола и голевой передачи.

Украинская правда

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Темы: футбол
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