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Санкції діятимуть, поки Росія "не змінить своєї поведінки" – Нуланд

П'ятниця, 18 червня 2021, 06:15

Заступниця держсекретаря Сполучених Штатів з політичних питань Вікторія Нуланд наголосила, що санкції проти Росії діятимуть, допоки країна-агресор не змінить поведінку щодо України.

Джерело: Нуланд в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Ми дали чітко зрозуміти і президент Байден ще раз повторив, що санкції, які були запроваджені проти Росії через Україну, будуть залишатися в силі і не будуть послаблятися, допоки Росія не змінить своєї поведінки щодо України".

Деталі: Заступниця держсекретаря зазначила, що США мають "великі розбіжності з Росією" щодо України.

Крім того, вона запевнила, що Штати лишаються відданими "суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України".

Нуланд додала, що США мають "сильні програми підтримки України в галузі безпеки, економічного розвитку, антикорупційних зусиль і все це буде продовжуватись".

Що передувало: Президент США Джо Байден заявив, що його країна продовжить незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Передісторія:

  • Путін перед цим на своїй пресконференції сказав, що питання потенційного членства України в НАТО на зустрічі торкалися зовсім побічно і тут "немає чого обговорювати".
  • Як повідомлялося, Байден та Путін на зустрічі у Женеві домовилися про взаємне повернення послів до Москви та Вашингтона.

Теми: СШАРосіяУкраїна


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