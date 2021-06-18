Санкції діятимуть, поки Росія "не змінить своєї поведінки" – Нуланд
Заступниця держсекретаря Сполучених Штатів з політичних питань Вікторія Нуланд наголосила, що санкції проти Росії діятимуть, допоки країна-агресор не змінить поведінку щодо України.
Джерело: Нуланд в інтерв’ю Радіо Свобода
Пряма мова: "Ми дали чітко зрозуміти і президент Байден ще раз повторив, що санкції, які були запроваджені проти Росії через Україну, будуть залишатися в силі і не будуть послаблятися, допоки Росія не змінить своєї поведінки щодо України".
Деталі: Заступниця держсекретаря зазначила, що США мають "великі розбіжності з Росією" щодо України.
Крім того, вона запевнила, що Штати лишаються відданими "суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України".
Нуланд додала, що США мають "сильні програми підтримки України в галузі безпеки, економічного розвитку, антикорупційних зусиль і все це буде продовжуватись".
Що передувало: Президент США Джо Байден заявив, що його країна продовжить незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Передісторія:
- Путін перед цим на своїй пресконференції сказав, що питання потенційного членства України в НАТО на зустрічі торкалися зовсім побічно і тут "немає чого обговорювати".
- Як повідомлялося, Байден та Путін на зустрічі у Женеві домовилися про взаємне повернення послів до Москви та Вашингтона.