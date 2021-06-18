Санкции будут действовать, пока Россия "не изменит свое поведение" – Нуланд

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подчеркнула, что санкции против России будут действовать, пока страна-агрессор не изменит поведение в отношении Украины.

Источник: Нуланд в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Мы дали четко понять, и президент Байден еще раз повторил, что санкции, которые были введены против России через Украину, будут оставаться в силе и не будут ослабляться, пока Россия не изменит своей позиции в отношении Украины".

Детали: Заместитель госсекретаря отметила, что у США есть "большие разногласия с Россией" по поводу Украины.

Кроме того, она заверила, что Штаты остаются преданными "суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины".

Нуланд добавила, что США имеют "сильные программы поддержки Украины в области безопасности, экономического развития, антикоррупционных усилий и все это будет продолжаться".

Что предшествовало: Президент США Джо Байден на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его страна продолжит неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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