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Найманці на Донбасі 9 разів за добу обстріляли позиції ЗСУ

П'ятниця, 18 червня 2021, 07:48

За добу 17 червня в районі проведення операції Об'єднаних сил, російські найманці 9 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Поблизу Пісків противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Луганського російські окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог тричі обстрілював наші позиції з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Новотошківського противник здійснював обстріли зі стрілецької зброї.

Біля Золотого російські найманці двічі обстріляли українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення.

Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку 18 червня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Так, поблизу Золотого противник відкрив вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Від початку доби бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Українська правда
Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасівійна


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