Наемники на Донбассе 9 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ

За сутки 17 июня в районе проведения операции Объединенных сил, русские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: Вблизи Песков противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Луганского российские оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Водяного, что на Приазовье, враг трижды обстреливал наши позиции из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Новотошковского противник осуществлял обстрелы из стрелкового оружия.

У Золотого российские наемники дважды обстреляли украинских защитников с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил пулевое ранение.

Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 18 июня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Так, вблизи Золотого противник открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов.

С начала суток боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.