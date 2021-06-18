Наемники на Донбассе 9 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ
За сутки 17 июня в районе проведения операции Объединенных сил, русские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: Утренняя сводка штаба ООС
Детали: Вблизи Песков противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Луганского российские оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Водяного, что на Приазовье, враг трижды обстреливал наши позиции из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку Новотошковского противник осуществлял обстрелы из стрелкового оружия.
У Золотого российские наемники дважды обстреляли украинских защитников с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил пулевое ранение.
Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 утра 18 июня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Так, вблизи Золотого противник открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов.
С начала суток боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.