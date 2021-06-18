"Путін - х#йло": в РФ обурилися через кричалку українських фанів і вимагають покарання

Член комітету Держдуми з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді Дмитро Свищев закликав не пускати на матчі українських фанатів, які за час гри з Північної Македонією скандували "Путін - х#йло", чим образили президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: Sport24

Пряма мова: "Керівництво УЄФА має на це реагувати. Це наш президент. Знову їх хтось заводить, ніяк вони не можуть заспокоїтися.

УЄФА зобов'язаний заборонити вхід українським уболівальникам на наступні матчі Євро, оштрафувати ФФУ, провести розслідування і покарати організаторів акції по повній строгості".

Деталі: За словами депутата Держдуми, українські вболівальники "заводять націоналістичні організації, які нічого спільного з футболом не мають і замість того, щоб зосередитися на грі, займаються повною ахінеєю".

Свищев вважає кричалку фанатів української команди "добре спланованою провокацією проти Росії" на яку треба "жорстко" відреагувати.

Під час матчу Євро-2020 "Україна - Північна Македонія", який українська команда виграла з рахунком 2:1, уболівальники скандували популярну кричалку "Путін - х#йло".

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