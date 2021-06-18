Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Путин – х#йло": в РФ возмутились из-за кричалки украинских фанов и требуют наказания

Пятница, 18 июня 2021, 10:25
Путин – х#йло: в РФ возмутились из-за кричалки украинских фанов и требуют наказания

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал не пускать на матчи украинских фанатов, которые по время игры с Северной Македонией скандировали "Путин – х#йло", чем оскорбили президента России Владимира Путина.

Источник: Sport24

Прямая речь: "Руководство УЕФА должно на это реагировать. Это наш президент. Опять их кто-то заводит, никак они не могут успокоиться.

УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости".

Детали: По словам депутата Госдумы, украинские болельщики "заводят националистические организации, которые ничего общего с футболом не имеют и вместо того, чтобы сосредоточиться на игре, занимаются полной ахинеей".

Свищев считает кричалку фанатов украинской команды "хорошо спланированной провокацией против России" на которую необходимо жестко отреагировать.

Во время матча Евро-2020 "Украина – Северная Македония", который украинская команда выиграла со счетом 2:1, болельщики скандировали популярную кричалку "Путин – х#йло".

Напомним:

  • Сборная Украины во втором матче чемпионата Европы по футболу победила сборную Северной Македонии со счетом 2:1.
  • Сборная Украины в стартовом матче Евро-2020 со счетом 2:3 уступила команде Нидерландов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболЕвропаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: