"Путин – х#йло": в РФ возмутились из-за кричалки украинских фанов и требуют наказания

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал не пускать на матчи украинских фанатов, которые по время игры с Северной Македонией скандировали "Путин – х#йло", чем оскорбили президента России Владимира Путина.

Источник: Sport24

Прямая речь: "Руководство УЕФА должно на это реагировать. Это наш президент. Опять их кто-то заводит, никак они не могут успокоиться.

УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости".

Детали: По словам депутата Госдумы, украинские болельщики "заводят националистические организации, которые ничего общего с футболом не имеют и вместо того, чтобы сосредоточиться на игре, занимаются полной ахинеей".

Свищев считает кричалку фанатов украинской команды "хорошо спланированной провокацией против России" на которую необходимо жестко отреагировать.

Во время матча Евро-2020 "Украина – Северная Македония", который украинская команда выиграла со счетом 2:1, болельщики скандировали популярную кричалку "Путин – х#йло".

Напомним: