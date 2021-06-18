Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Путин – х#йло": в РФ возмутились из-за кричалки украинских фанов и требуют наказания

Пятница, 18 июня 2021, 10:25

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал не пускать на матчи украинских фанатов, которые по время игры с Северной Македонией скандировали "Путин – х#йло", чем оскорбили президента России Владимира Путина.

Источник: Sport24

Прямая речь: "Руководство УЕФА должно на это реагировать. Это наш президент. Опять их кто-то заводит, никак они не могут успокоиться.

УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости".

Детали: По словам депутата Госдумы, украинские болельщики "заводят националистические организации, которые ничего общего с футболом не имеют и вместо того, чтобы сосредоточиться на игре, занимаются полной ахинеей".

Свищев считает кричалку фанатов украинской команды "хорошо спланированной провокацией против России" на которую необходимо жестко отреагировать.

Во время матча Евро-2020 "Украина – Северная Македония", который украинская команда выиграла со счетом 2:1, болельщики скандировали популярную кричалку "Путин – х#йло".

Напомним:

  • Сборная Украины во втором матче чемпионата Европы по футболу победила сборную Северной Македонии со счетом 2:1.
  • Сборная Украины в стартовом матче Евро-2020 со счетом 2:3 уступила команде Нидерландов.

Украинская правда
Темы: футболЕвропаРосcияУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

День Евро 2020: две ничьи и победа Швеции

Россия на фоне рекордных заражений возобновляет авиасообщение с Турцией

Новости 18 июня: санкции против двух олигархов, "Biden Joe"

Белый дом заморозил предоставление Украине нового пакета военной помощи - СМИ

"Это месть Данилова": Фукс намерен идти в суд из-за санкций

Секретарь СНБО заявил, что российская сеть магазинов не будет работать в Украине

Все новости...
футбол
"Свяжитесь со мной" – Ярмоленко поставил возле себя бутылки спонсоров Евро-2020
День Евро-2020: Украина, Бельгия и Нидерланды победили своих соперников
Новости 14 июня: победа украинской сборной, драка в Верховной Раде
Последние новости
01:16
Белый дом о задержке военной помощи для Украины: Нонсенс
00:40
ВОЗ: "Дельта" становится доминирующим вариантом в мире
23:54
День Евро 2020: две ничьи и победа Швеции
23:20
Оккупанты нарушили "тишину" возле Золотого
23:06
фотоЕС помог Новым Санжарам сделать админуслуги комфортнее
22:37
Центр вакцинации в Киеве все же будет работать в субботу
22:11
Новости экономики: сотрудничество с МВФ, предписание по Витренко
21:55
Россия на фоне рекордных заражений возобновляет авиасообщение с Турцией
21:39
Новости 18 июня: санкции против двух олигархов, "Biden Joe"
21:22
Белый дом заморозил предоставление Украине нового пакета военной помощи - СМИ
Все новости...