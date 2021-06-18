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Спецслужба Молдови заперечила причетність до викрадення Чауса співробітників держохорони

П'ятниця, 18 червня 2021, 12:04

Служба інформації і безпеки Молдови (СІБ) заперечила справжність опублікованого в ЗМІ документа з іменами 29 співробітників Служби держохорони, які можуть бути причетні до викрадення в Кишиневі українського екссудді Миколи Чауса.

Про це пише молдовське видання NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні NewsMaker опублікував копію доповідної записки підполковника управління внутрішньої безпеки СІБ на ім'я колеги з іншого управління з інформацією про можливу участь співробітників служби у викраденні Чауса.

У записці сказано, що в зв'язку з інформацією, яка з'явилася в публічному просторі про співучасть СІБ у викраденні Чауса, управління внутрішньої безпеки почало розслідування можливої участі співробітників у цій справі.

Автор документа стверджує, що в результаті спеціальних заходів вдалося отримати інформацію про можливу участь у викраденні співробітників Служби держохорони.

У документі наводяться імена і прізвища 29 співробітників Служби держохорони.

"СІБ зазначає, що так званий документ, випущений установою, на який посилаються ЗМІ, - підробка. Про це ми офіційно повідомимо і членів комісії, яка займається розслідуванням можливого викрадення екссудді України Миколи Чауса", - заявили у відомстві.

Служба інформації і безпеки знову заявила про свою непричетність до цієї справи, зазначивши, що надає необхідну підтримку правоохоронним органам в його розслідуванні та встановленні осіб, причетних до викрадення Чауса.

Про викрадення Чауса у Кишиневі стало відомо 3 квітня. За даними МВС Молдови, його вивезли в Україну.

Молдовським правоохоронцям вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати двох підозрюваних.

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням Миколи Чауса та запропонував створити спільну робочу групу з цього питання. 

17 травня Чаус опублікував відео в соцмережі, де заявив, що планує повернутися в Україну, і заперечив, що його викрали у 2021 році.

Адвокат і сім'я судді вважають, що слова Чауса недобровільні і його взяли в полон.

Тим часом журналісти-розслідувачі RISE.Moldova у співпраці з українським "Слідство.інфо" опублікували серію матеріалів, у яких наводять докази того, що ймовірні учасники викрадення Чауса можуть бути пов’язані з українською розвідкою.

Читайте також: Чаус-провал України: чому історія з викраденням у Молдові не обійдеться без Зеленського.

Теми: МолдоваЧаус


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