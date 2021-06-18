Спецслужба Молдовы опровергла причастность к похищению Чауса сотрудников госохраны

Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) оповергла подлинность опубликованного в СМИ документа с именами 29 сотрудников Службы госохраны, которые могут быть причастны к похищению в Кишиневе украинского экс-судьи Николая Чауса.

Об этом пишет молдавское издание NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

Накануне NewsMaker опубликовал копию докладной записки подполковника управления внутренней безопасности СИБ на имя коллеги из другого управления информации о возможном участии сотрудников службы в похищении Чауса.

В записке сказано, что в связи с появившейся в публичном пространстве информации о соучастии СИБ в похищении Чауса, управление внутренней безопасности начало расследование возможного участия сотрудников в этом деле.

Автор документа утверждает, что в результате специальных мероприятий удалось получить информацию о возможном участии в похищении сотрудников Службы госохраны.

В документе приводятся имена и фамилии 29 сотрудников Службы госохраны.

"СИБ отмечает, что так называемый документ, выпущенный учреждением, на который ссылаются СМИ, - подделка. Об этом мы официально сообщим и членам комиссии, которая занимается расследованием возможного похищения Николая Чауса", - заявили в ведомстве.

Служба информации и безопасности вновь заявила о своей непричастности к этому делу, отметив, что предоставляет необходимую поддержку правоохранительным органам в его расследовании и установлении лиц, причастных к похищению Чауса.

О похищении Чауса в Кишиневе стало известно 3 апреля. По данным МВД Молдовы, его вывезли в Украину.

Молдавским правоохранителям удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать двух подозреваемых.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением Николая Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

17 мая Чаус опубликовал видео в соцсети, где заявил, что планирует вернуться в Украину, и возразил, что его похитили в 2021 году.

Адвокат и семья судьи считают, что слова Чауса недобровольные и его взяли в плен.

Между тем журналисты-расследователи RISE.Moldova в сотрудничестве с украинским "Слидство.инфо" опубликовали серию материалов, в которых приводят доказательства того, что вероятные участники похищения Чауса могут быть связаны с украинской разведкой.

Читайте также: Чаус-провал Украины: почему история с похищением в Молдове не обойдется без Зеленского.