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Поїли суші: у Харкові вже 57 людей отруїлися в ресторані

П'ятниця, 18 червня 2021, 14:53

57 людей отруїлися в харківському ресторані готовою їжею, переважно – стравою японської кухні "суші". 

Джерело: Харківський обласний центр контролю та профілактики МОЗ України

Деталі: Станом на 18 червня зареєстровано 57 випадків захворювання, зокрема 16 серед дітей, мешканців м. Харків, Богодухівського та Харківського районів області.

55 хворих госпіталізовано, 2-є перебувають на амбулаторному лікуванні.

Дослівно :"Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція неуточнена, середнього ступеню важкості.

Дані первинного епідеміологічного розслідування (опитування хворих при госпіталізації) свідчать, що захворілі пов’язують своє захворювання з вживанням готових страв (переважно суші) у закладі громадського харчування м. Харків ТОВ "Ресторація №1" (ресторани "Якіторія", "Мафія")".

Більше деталей: Епідеміологічне розслідування та протиепідемічні заходи почали 17 червня.

Провели заключну дезінфекцію, бактеріологічне обстеження персоналу, відібрали проби харчових продуктів, питної води та змивів з об’єктів зовнішнього середовища і обладнання. 

Із персоналом закладу провели санітарно-роз’яснювальну роботу щодо профілактики гострих кишкових інфекцій.

Протиепідемічні заходи тривають.

Цьому передувало:  За даними ЗМІ, 16 червня до служби контролю якості ресторану "Якіторія", що розташований в Харкові на вулиці Квітки-Основ’яненка, звернулися відвідувачі зі скаргами на погане самопочуття. Керівництво ресторану вирішило тимчасово закрити його. 

До закладу викликали представників СЕС, які обробили та продезінфікували кухню та інші приміщення ресторану. Усі продукти відправили на лабораторне дослідження.

Станом на 17 червня до лікарень Харкова госпіталізували 25 осіб (19 дорослих та 6 дітей), які харчувались в одному із закладів міста.

Теми: їжаздоров'яХарків


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