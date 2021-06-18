Поели суши: в Харькове уже 57 человек отравились в ресторане

57 человек отравились в харьковском ресторане готовой едой, преимущественно – блюдом японской кухни "суши".

Источник: Харьковский областной центр контроля и профилактики МОЗ Украины

Детали: По состоянию на 18 июня зарегистрировано 57 случаев заболевания, в том числе 16 среди детей, жителей г. Харьков, Богодуховского и Харьковского районов области.

55 больных госпитализированы, 2-е находятся на амбулаторном лечении.

Дословно: "Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция неуточненная, средней степени тяжести.

Данные первичного эпидемиологического расследования (опрос больных при госпитализации) свидетельствуют, что заболевшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд (преимущественно суши) в заведении общественного питания г. Харьков ООО "Ресторація №1" (рестораны "Якитория", "Мафия")".

Больше деталей: Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия начали 17 июня.

Провели заключительную дезинфекцию, бактериологическое обследование персонала, отобрали пробы пищевых продуктов, питьевой воды и смывов с объектов внешней среды и оборудования.

С персоналом заведения провели санитарно-разъяснительную работу относительно профилактики острых кишечных инфекций.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Этому предшествовало: По данным СМИ, 16 июня в службу контроля качества ресторана "Якитория", который находится в Харькове на улице Квитки-Основьяненко, обратились посетители с жалобами на плохое самочувствие. Руководство ресторана решило временно закрыть его.

В заведение вызвали представителей СЭС, которые обработали и продезинфицировали кухню и другие помещения ресторана. Все продукты отправили на лабораторное исследование.

По состоянию на 17 июня в больницы Харькова госпитализировали 25 человек (19 взрослых и 6 детей), которые питались в одном из заведений города.