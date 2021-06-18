В центрі Києва показуватимуть матч Україна - Австрія на великому екрані

21 червня на Спортивній площі біля Палацу спорту у Києві транслюватимуть футбольний матч Україна – Австрія на великому екрані.

Джерело: повідомлення КМДА

Дослівно: "За інформацією організаторів, свято футболу розпочнеться о 17:00, початок трансляції на великому екрані – о 19:00.

Для глядачів також передбачені фудкорт, ігрові зони та подарунки від офіційного партнера національної збірної України з футболу".

Передісторія:

В рамках другого туру Євро-2020 збірна України в Бухаресті обіграла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1.