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В центре Киева будут показывать матч Украина - Австрия на большом экране

Пятница, 18 июня 2021, 14:54

21 июня на Спортивной площади возле Дворца спорта в Киеве будут транслировать футбольный матч Украина - Австрия на большом экране.

Источник: сообщение КГГА

Дословно: "По информации организаторов, праздник футбола начнется в 17:00, начало трансляции на большом экране - в 19:00.

Для зрителей также предусмотрены фудкорт, игровые зоны и подарки от официального партнера национальной сборной Украины по футболу".

Предыстория:

В рамках второго тура Евро-2020 сборная Украины в Бухаресте обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1.

Темы: футбол


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