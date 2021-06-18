В центре Киева будут показывать матч Украина - Австрия на большом экране

21 июня на Спортивной площади возле Дворца спорта в Киеве будут транслировать футбольный матч Украина - Австрия на большом экране.

Источник: сообщение КГГА

Дословно: "По информации организаторов, праздник футбола начнется в 17:00, начало трансляции на большом экране - в 19:00.

Для зрителей также предусмотрены фудкорт, игровые зоны и подарки от официального партнера национальной сборной Украины по футболу".

Предыстория:

В рамках второго тура Евро-2020 сборная Украины в Бухаресте обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1.