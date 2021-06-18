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Віднесло потоком води: окупанти повідомили про одну смерть у Ялті

П'ятниця, 18 червня 2021, 17:28
Віднесло потоком води: окупанти повідомили про одну смерть у Ялті

Так званий глава окупаційної адміністрації окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов повідомив, що через повені загинула перша людина.

Джерело: Аксьонов у Facebook

Пряма мова Аксьонова: "На жаль, в Ялті загинула одна людина 1995 року народження.

Це перший летальний випадок, пов'язаний з надзвичайною ситуацією на території Республіки Крим".

Деталі: Він повідомив, що людину віднесло потоком води й вона загинула.

Передісторія:

  • 17 червня місто Керч та декілька сіл в окупованому Росією Криму підтопило через рясні опади, "голова Криму" Сергій Аксьонов оглянув Керч на човні. У Криму ввели режим "надзвичайної ситуації".
  • 18 червня у Ялті в окупованому Росією Криму через велику кількість опадів вийшли з берегів річки, в місті ввели режим надзвичайної ситуації.  

Українська правда

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Теми: КримокупаціяРосія
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