Віднесло потоком води: окупанти повідомили про одну смерть у Ялті

Так званий глава окупаційної адміністрації окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов повідомив, що через повені загинула перша людина.

Джерело: Аксьонов у Facebook

Пряма мова Аксьонова: "На жаль, в Ялті загинула одна людина 1995 року народження.

Це перший летальний випадок, пов'язаний з надзвичайною ситуацією на території Республіки Крим".

Деталі: Він повідомив, що людину віднесло потоком води й вона загинула.

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