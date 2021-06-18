Унесло потоком воды: оккупанты сообщили об одной смерти в Ялте

Так называемый глава оккупационной администрации оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за наводнений погиб первый человек.

Источник: Аксенов в Facebook

Прямая речь Аксенова: "К сожалению, в Ялте погиб один человек 1995 года рождения.

Это первый летальный исход, связанный с чрезвычайной ситуацией на территории Республики Крым".

Детали: Он сообщил, что человека унесло потоком воды и он погиб.

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