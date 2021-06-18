Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Унесло потоком воды: оккупанты сообщили об одной смерти в Ялте

Пятница, 18 июня 2021, 17:28

Так называемый глава оккупационной администрации оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за наводнений погиб первый человек.

Источник: Аксенов в Facebook

Прямая речь Аксенова: "К сожалению, в Ялте погиб один человек 1995 года рождения.

Это первый летальный исход, связанный с чрезвычайной ситуацией на территории Республики Крым".

Детали: Он сообщил, что человека унесло потоком воды и он погиб.

Предыстория:

  • 17 июня город Керчь и несколько сел в оккупированном Россией Крыму подтопилоиз-за обильных осадков, "голова Крыма" Сергей Аксенов осмотрел Керчь на лодке. В Крыму ввели режим "чрезвычайной ситуации".
  • 18 июня в Ялте в оккупированном Россией Крыму из-за большого количества осадков вышли из берегов реки, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

WSJ: США уменьшают вооружение на Ближнем Востоке в пользу вызовов Китая и России

Белый дом о задержке военной помощи для Украины: Нонсенс

ВОЗ: "Дельта" становится доминирующим вариантом в мире

День Евро 2020: две ничьи и победа Швеции

Россия на фоне рекордных заражений возобновляет авиасообщение с Турцией

Новости 18 июня: санкции против двух олигархов, "Biden Joe"

Все новости...
Крым
В аэропорту Симферополя снова ЧП: самолет не мог сесть из-за собак
Крым затапливает второй день подряд: Улицы Ялты превратились в реки
Из-за ЧС в аэропорту Симферополя в небе завис 21 самолет
Последние новости
08:00
Главные новости пятницы и ночи: военная помощь для Украины, санкции СНБО
07:27
Сутки на Донбассе прошли без потерь — штаб
06:58
СМИ: США собираются к августу договориться с Ираном по ядерной сделке
06:20
27 рабочих погибли в аварии в Перу
05:42
Распространение COVID: Украина — 49-я в мире, седьмая в Европе
04:35
В ООН призвали к эмбарго на поставки оружия в Мьянму
03:38
WSJ: США уменьшают вооружение на Ближнем Востоке в пользу вызовов Китая и России
02:58
В конце июня в Нидерландах ослабят коронавирусные ограничения
02:06
Палестина отменила соглашение с Израилем на обмен вакцинами
01:16
Белый дом о задержке военной помощи для Украины: Нонсенс
Все новости...