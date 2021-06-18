Унесло потоком воды: оккупанты сообщили об одной смерти в Ялте
Пятница, 18 июня 2021, 17:28
Так называемый глава оккупационной администрации оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за наводнений погиб первый человек.
Источник: Аксенов в Facebook
Прямая речь Аксенова: "К сожалению, в Ялте погиб один человек 1995 года рождения.
Это первый летальный исход, связанный с чрезвычайной ситуацией на территории Республики Крым".
Детали: Он сообщил, что человека унесло потоком воды и он погиб.
Предыстория:
- 17 июня город Керчь и несколько сел в оккупированном Россией Крыму подтопилоиз-за обильных осадков, "голова Крыма" Сергей Аксенов осмотрел Керчь на лодке. В Крыму ввели режим "чрезвычайной ситуации".
- 18 июня в Ялте в оккупированном Россией Крыму из-за большого количества осадков вышли из берегов реки, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Украинская правда