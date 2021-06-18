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МОЗ готується до потенційної вакцинації підлітків – Ляшко

П'ятниця, 18 червня 2021, 20:56
МОЗ готується до потенційної вакцинації підлітків – Ляшко

Наразі в Україні пріоритетним для вакцинації є доросле населення, однак Міністерство охорони здоров'я готується до вакцинації підлітків.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Ляшка: "Серед вікової структури захворілих на COVID-19 діти від 0 до 18 років становлять 6%. Ми у першу чергу зробили пріоритетною вакцинацію тих людей, які найчастіше хворіють і в яких виникає найбільше ускладнень, часто несумісних з життям.

Тому ми пріорітетизуємо доросле населення, але потенційно готуємося до вакцинації підлітків".

Деталі: Водночас міністр зауважив, що жодна з вакцин проти коронавірусу, які зареєстровані в Україні, не містять дозвіл вакцинувати людей віком до 18 років.

Передісторія: 18 червня МОЗ повідомило про рекорд з вакцинації – 17 червня в Україні щепили від коронавірусу  81 713 людей. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Теми: МОЗЛяшко Вікторвакцинаціякоронавірусдіти
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