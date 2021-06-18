Минздрав готовится к возможной вакцинации подростков – Ляшко

Сейчас в Украине приоритетным для вакцинации взрослое население, однако Министерство здравоохранения готовится к вакцинации подростков.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Ляшко: "Среди возрастной структуры заболевших COVID-19 дети от 0 до 18 лет составляют 6%. Мы в первую очередь сделали приоритетной вакцинацию тех людей, которые чаще всего болеют и в которых возникает больше осложнений, часто несовместимых с жизнью.

Поэтому мы приоритетизируем взрослое население, но потенциально готовимся к вакцинации подростков".

Детали: В то же время министр отметил, что ни одна из вакцин против коронавируса, которые зарегистрированы в Украине, не содержат разрешение вакцинировать людей в возрасте до 18 лет.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 18 июня Минздрав сообщил о рекорде по вакцинации– 17 июня в Украине привили от коронавируса 81 713 человек.