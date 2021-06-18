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Окупанти порушили "тишу" біля Золотого

П'ятниця, 18 червня 2021, 23:20
Окупанти порушили тишу біля Золотого

18 червня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу Золотого противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів".

Деталі: Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Піротехніки ДСНС розмінували понад 13 гектарів території та передали на знищення 128 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо: Останні два дні у ЗСУ були поранені. Зокрема, 16 червня військовослужбовець ЗСУ отримав осколкове поранення, а 17 червня інший - кульове поранення.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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