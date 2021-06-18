Окупанти порушили "тишу" біля Золотого
П'ятниця, 18 червня 2021, 23:20
18 червня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Поблизу Золотого противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів".
Деталі: Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Піротехніки ДСНС розмінували понад 13 гектарів території та передали на знищення 128 вибухонебезпечні предмети.
Нагадаємо: Останні два дні у ЗСУ були поранені. Зокрема, 16 червня військовослужбовець ЗСУ отримав осколкове поранення, а 17 червня інший - кульове поранення.
Українська правда