Білий дім про затримку військової допомоги для України: Нонсенс

У Білому домі назвали "нонсенсом" інформацію про затримку допомоги Україні у сфері безпеки.

Джерело: заява прессекретарки Джен Псакі, оприлюднена на сайті Білого дому

Дослівно: "Думка про те, що ми стримуємо допомогу Україні в сфері безпеки, - це нонсенс…

Як президент Байден (Джо – УП) прямо сказав президенту Путіну (Володимиру – УП), ми будемо непохитно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України".

Деталі: В адміністрації нагадують, що минулого тижня США надали пакет допомоги Україні в сфері безпеки на суму 150 млн доларів. Тепер у США, як повідомляється, надали всю суму, виділену Конгресом в рамках ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки.

Зазначається, що у США також підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну.

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