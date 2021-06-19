Білий дім про затримку військової допомоги для України: Нонсенс
У Білому домі назвали "нонсенсом" інформацію про затримку допомоги Україні у сфері безпеки.
Джерело: заява прессекретарки Джен Псакі, оприлюднена на сайті Білого дому
Дослівно: "Думка про те, що ми стримуємо допомогу Україні в сфері безпеки, - це нонсенс…
Як президент Байден (Джо – УП) прямо сказав президенту Путіну (Володимиру – УП), ми будемо непохитно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України".
Деталі: В адміністрації нагадують, що минулого тижня США надали пакет допомоги Україні в сфері безпеки на суму 150 млн доларів. Тепер у США, як повідомляється, надали всю суму, виділену Конгресом в рамках ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки.
Зазначається, що у США також підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну.
Передісторія:
- Видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що Білий дім заморозив надання Україні нового пакету озброєння та військової допомоги на 100 млн доларів.
- Пакет готувався на тлі нарощування Росією своїх сил біля кордону з Україною та на окупованих територіях.
- Однак, у Раді нацбезпеки поставили на паузу подальші кроки після того, як Росія оголосила про відведення своїх сил та розпочалася підготовка до зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна.