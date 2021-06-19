Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білий дім про затримку військової допомоги для України: Нонсенс

Субота, 19 червня 2021, 01:16
Білий дім про затримку військової допомоги для України: Нонсенс

У Білому домі назвали "нонсенсом" інформацію про затримку допомоги Україні у сфері безпеки.

Джерело: заява прессекретарки Джен Псакі, оприлюднена на сайті Білого дому

Дослівно: "Думка про те, що ми стримуємо допомогу Україні в сфері безпеки, - це нонсенс…

Як президент Байден (Джо – УП) прямо сказав президенту Путіну (Володимиру – УП), ми будемо непохитно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України".

Деталі: В адміністрації нагадують, що минулого тижня США надали пакет допомоги Україні в сфері безпеки на суму 150 млн доларів. Тепер у США, як повідомляється, надали всю суму, виділену Конгресом в рамках ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки.

Зазначається, що у США також підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну.

Передісторія:

  • Видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що Білий дім заморозив надання Україні нового пакету озброєння та військової допомоги на 100 млн доларів.
  • Пакет готувався на тлі нарощування Росією своїх сил біля кордону з Україною та на окупованих територіях.
  • Однак, у Раді нацбезпеки поставили на паузу подальші кроки після того, як Росія оголосила про відведення своїх сил та розпочалася підготовка до зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна.

"Українська правда" в Threads

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
США
У Білому домі заявили, що Україна має відповідати певним вимогам для вступу в НАТО
Резніков поговорив з очільником Пентагону та анонсував "хороші новини"
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – ЗМІ
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: