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Белый дом о задержке военной помощи для Украины: Нонсенс

Суббота, 19 июня 2021, 01:16
Белый дом о задержке военной помощи для Украины: Нонсенс

В Белом доме назвали "нонсенсом" информацию о задержке помощи Украине в сфере безопасности.

Источник: заявление пресс-секретаря Джен Псаки, обнародованное на сайте Белого дома

Дословно: "Мысль о том, что мы сдерживаем помощь Украине в сфере безопасности, - это нонсенс...

Как президент Байден (Джо - УП) прямо сказал президенту Путину (Владимиру - УП), мы будем твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".

Детали: В администрации напоминают, что на прошлой неделе США предоставили пакет помощи Украине в сфере безопасности на сумму 150 млн долларов. Теперь в США, как сообщается, предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы помощи Украине в области безопасности.

Отмечается, что в США также подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения России в Украину.

Предыстория:

  • Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом заморозил предоставление Украине нового пакета вооружения и военной помощи на 100 млн долларов.
  • Пакет готовился на фоне наращивания Россией своих сил у границы с Украиной и на оккупированных территориях.
  • Однако, в Совете нацбезопасности поставили на паузу дальнейшие шаги после того, как Россия объявила об отводе своих сил и началась подготовка к встрече Джо Байдена и Владимира Путина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
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