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WSJ: США зменшують озброєння на Близькому Сході на користь викликів Китаю та Росії

Субота, 19 червня 2021, 03:38
WSJ: США зменшують озброєння на Близькому Сході на користь викликів Китаю та Росії

США різко скорочують кількість своїх протиракетних систем на Близькому Сході в результаті перебудови своєї військової присутності, оскільки Вашингтон зосереджує увагу на викликах з боку Китаю і Росії.

Джерело: джерела – представники адміністрації – The Wall Street Journal

Деталі: Пентагон виводить приблизно вісім батарей Patriot з таких країн, як Ірак, Кувейт, Йорданія і Саудівська Аравія. За словами офіційних осіб, з Саудівської Аравії виводиться ще одна протиракетна система, відома як THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Зазначається, що у міру того, як війна в Афганістані закінчується, адміністрація Джо Байдена хоче нарощувати сили, спрямовані на протидію Китаю - головному супернику в сфері національної безпеки.

Крім того, адміністрація Байдена збирається перевести відносини з Росією на більш керовану основу, дозволяючи менше турбуватися про російські кібератаки і нарощування військ - головну мету зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна.

Нагадаємо:

  • Наприкінці квітня голова Стратегічного командування США Чарльз Річард і голова Космічного командування США Джеймс Дікінсон заявили про необхідність модернізувати американські сили стримування на тлі зростання ядерного потенціалу Китаю та Росії.
  • Президент США Джо Байден заявив, що Росія і Китай руйнівними діями ставлять під сумнів правила міжнародної морської безпеки.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАБлизький Схід
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