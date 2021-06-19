WSJ: США зменшують озброєння на Близькому Сході на користь викликів Китаю та Росії

США різко скорочують кількість своїх протиракетних систем на Близькому Сході в результаті перебудови своєї військової присутності, оскільки Вашингтон зосереджує увагу на викликах з боку Китаю і Росії.

Джерело: джерела – представники адміністрації – The Wall Street Journal

Деталі: Пентагон виводить приблизно вісім батарей Patriot з таких країн, як Ірак, Кувейт, Йорданія і Саудівська Аравія. За словами офіційних осіб, з Саудівської Аравії виводиться ще одна протиракетна система, відома як THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Зазначається, що у міру того, як війна в Афганістані закінчується, адміністрація Джо Байдена хоче нарощувати сили, спрямовані на протидію Китаю - головному супернику в сфері національної безпеки.

Крім того, адміністрація Байдена збирається перевести відносини з Росією на більш керовану основу, дозволяючи менше турбуватися про російські кібератаки і нарощування військ - головну мету зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна.

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