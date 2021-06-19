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WSJ: США уменьшают вооружение на Ближнем Востоке в пользу вызовов Китая и России

Суббота, 19 июня 2021, 03:38

США резко сокращают количество своих противоракетных систем на Ближнем Востоке в результате перестройки своего военного присутствия, поскольку Вашингтон сосредоточивает внимание на вызовах со стороны Китая и России.

Источник: источники - представители администрации - The Wall Street Journal

Детали: Пентагон выводит примерно восемь батарей Patriot из таких стран, как Ирак, Кувейт, Иордания и Саудовская Аравия. По словам официальных лиц, из Саудовской Аравии выводится еще одна противоракетная система, известная как THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Отмечается, что по мере того, как война в Афганистане заканчивается, администрация Джо Байдена хочет наращивать силы, направленные на противодействие Китаю - главному сопернику в сфере национальной безопасности.

Кроме того, администрация Байдена собирается перевести отношения с Россией на более управляемую основу, позволяя меньше беспокоиться о российских кибератаках и наращивании войск - главной цели встречи Джо Байдена и Владимира Путина.

Напомним:

  • В конце апреля глава Стратегического командования США Чарльз Ричард и председатель Космического командования США Джеймс Дикинсон заявили о необходимости модернизировать американские силы сдерживания на фоне роста ядерного потенциала Китая и России.
  • Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай разрушительными действиями ставят под сомнение правила международной морской безопасности.

Темы: СШАБлижний Восток


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