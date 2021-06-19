WSJ: США уменьшают вооружение на Ближнем Востоке в пользу вызовов Китая и России

США резко сокращают количество своих противоракетных систем на Ближнем Востоке в результате перестройки своего военного присутствия, поскольку Вашингтон сосредоточивает внимание на вызовах со стороны Китая и России.

Источник: источники - представители администрации - The Wall Street Journal

Детали: Пентагон выводит примерно восемь батарей Patriot из таких стран, как Ирак, Кувейт, Иордания и Саудовская Аравия. По словам официальных лиц, из Саудовской Аравии выводится еще одна противоракетная система, известная как THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Отмечается, что по мере того, как война в Афганистане заканчивается, администрация Джо Байдена хочет наращивать силы, направленные на противодействие Китаю - главному сопернику в сфере национальной безопасности.

Кроме того, администрация Байдена собирается перевести отношения с Россией на более управляемую основу, позволяя меньше беспокоиться о российских кибератаках и наращивании войск - главной цели встречи Джо Байдена и Владимира Путина.



Напомним: