Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ООН закликали до ембарго на постачання зброї до М’янми

Субота, 19 червня 2021, 04:35
В ООН закликали до ембарго на постачання зброї до М’янми

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, якою засудила військовий переворот в М'янмі і закликала до запровадження ембарго на поставки зброї в країну.

Джерело: ООН, Financial Times, The Guardian

Деталі: Резолюцію ухвалили більшістю голосів - її підтримали 119 країн. Тільки одна країна - Білорусь - проголосувала проти резолюції, при цьому Китай, Росія і ще 34 країни утрималися. Китай стверджував, що зовнішній тиск може погіршити ситуацію, але не виключив ембарго на поставки зброї в майбутньому.

Зазначається, що проєкт резолюції підтримує, доповнює і зміцнює зусилля Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) з повернення М'янми на шлях демократії. Він засуджує застосування смертоносної сили збройними силами М'янми, підтверджує підтримку Генасамблеєю населення і вимагає притягнення до відповідальності за злочини проти нього, включаючи рохінджа.

Резолюція також закликає збройні сили негайно і беззастережно звільнити урядовців і політиків, затриманих після перевороту, "а також всіх тих, хто був довільно затриманий, звинувачений або заарештований".

FT пише, що таким чином Генасамблея висловила "символічний, але різкий глобальний докір військовій хунті Мін Аун Хлаїнга". Посол ЄС Олоф Скуг сказав, що резолюція "посилає сильний і потужний сигнал", назвавши її "найширшим і універсальним засудженням ситуації в М'янмі на сьогоднішній день".

Зазначається, що текст не має обов'язкової сили, і його формулювання було пом'якшено в ході переговорів з деякими регіональними сусідами М'янми.

Правозахисні групи та активісти громадянського суспільства в М'янмі закликали ООН вжити заходів і описали ембарго на поставки зброї як один з кроків, які світове співтовариство могло б зробити, щоб зупинити кровопролиття в країні. Однак дипломати дотепер вважали, що у резолюції Ради Безпеки мало шансів на ухвалення, тому що постійні члени - Китай і Росія -  два найбільші постачальники зброї у М'янмі - мають право вето.

Передісторія:

  • Військові захопили владу у М’янмі та затримали Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави. В армії стверджують, що затримання високопосадовців є відповіддю на "фальсифікацію виборів" у листопаді минулого року, на яких перемогла партія  Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію". З того часу військові не визнавали їх результати. 
  • Після перевороту владу віддали військовому командиру Мін Аун Хлаїнгу.
  • У країні на рік запровадили надзвичайний стан, телефонний зв’язок не працює, а телебачення припинило ефір.
  • 28 квітня у країні почалися бойові дії, коли повстанці з етнічної меншини карен атакували аванпост армії М'янми недалеко від кордону з Таїландом.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
ООН
Радбез ООН знову зібрався на вимогу Росії через постачання зброї Україні
Катастрофа МАУ: постраждалі держави подають позов проти Ірану до суду ООН
Блінкен обговорив з генсеком ООН майбутнє "зернової угоди" на тлі погроз РФ вийти з неї
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: