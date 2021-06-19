В ООН закликали до ембарго на постачання зброї до М’янми

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, якою засудила військовий переворот в М'янмі і закликала до запровадження ембарго на поставки зброї в країну.

Джерело: ООН, Financial Times, The Guardian

Деталі: Резолюцію ухвалили більшістю голосів - її підтримали 119 країн. Тільки одна країна - Білорусь - проголосувала проти резолюції, при цьому Китай, Росія і ще 34 країни утрималися. Китай стверджував, що зовнішній тиск може погіршити ситуацію, але не виключив ембарго на поставки зброї в майбутньому.

Зазначається, що проєкт резолюції підтримує, доповнює і зміцнює зусилля Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) з повернення М'янми на шлях демократії. Він засуджує застосування смертоносної сили збройними силами М'янми, підтверджує підтримку Генасамблеєю населення і вимагає притягнення до відповідальності за злочини проти нього, включаючи рохінджа.

Резолюція також закликає збройні сили негайно і беззастережно звільнити урядовців і політиків, затриманих після перевороту, "а також всіх тих, хто був довільно затриманий, звинувачений або заарештований".

FT пише, що таким чином Генасамблея висловила "символічний, але різкий глобальний докір військовій хунті Мін Аун Хлаїнга". Посол ЄС Олоф Скуг сказав, що резолюція "посилає сильний і потужний сигнал", назвавши її "найширшим і універсальним засудженням ситуації в М'янмі на сьогоднішній день".

Зазначається, що текст не має обов'язкової сили, і його формулювання було пом'якшено в ході переговорів з деякими регіональними сусідами М'янми.

Правозахисні групи та активісти громадянського суспільства в М'янмі закликали ООН вжити заходів і описали ембарго на поставки зброї як один з кроків, які світове співтовариство могло б зробити, щоб зупинити кровопролиття в країні. Однак дипломати дотепер вважали, що у резолюції Ради Безпеки мало шансів на ухвалення, тому що постійні члени - Китай і Росія - два найбільші постачальники зброї у М'янмі - мають право вето.

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