В ООН призвали к эмбарго на поставки оружия в Мьянму

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которой осудила военный переворот в Мьянме и призвала к введению эмбарго на поставки оружия в страну.

Источник: ООН, Financial Times, The Guardian

Детали: Резолюцию приняли большинством голосов - ее поддержали 119 стран. Только одна страна - Беларусь - проголосовала против резолюции, при этом Китай, Россия и еще 34 страны воздержались. Китай утверждал, что внешнее давление может ухудшить ситуацию, но не исключил эмбарго на поставки оружия в будущем.

Отмечается, что проект резолюции поддерживает, дополняет и укрепляет усилия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по возврату Мьянмы на путь демократии. Он осуждает применение смертоносной силы вооруженными силами Мьянмы, подтверждает поддержку Генассамблеей населения и требует привлечения к ответственности за преступления против него, включая рохинджа.

Резолюция также призывает вооруженные силы немедленно и безоговорочно освободить чиновников и политиков, задержанных после переворота, "а также всех тех, кто был произвольно задержан, обвинен или арестован".

FT пишет, что таким образом Генассамблея выразила "символический, но резкий глобальный упрек военной хунте Мин Аун Хлаинга". Посол ЕС Олоф Скуг сказал, что резолюция "посылает сильный и мощный сигнал", назвав ее "самым широким и универсальным осуждением ситуации в Мьянме на сегодняшний день".

Отмечается, что текст не имеет обязательной силы, и его формулировка была смягчена в ходе переговоров с некоторыми региональными соседями Мьянмы.

Правозащитные группы и активисты гражданского общества в Мьянме призвали ООН принять меры и описали эмбарго на поставки оружия как один из шагов, которые мировое сообщество могло бы сделать, чтобы остановить кровопролитие в стране. Однако дипломаты до сих пор считали, что в резолюции Совета Безопасности имели мало шансов на принятие, так как постоянные члены - Китай и Россия - два крупнейших поставщика оружия в Мьянме - имеют право вето.

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