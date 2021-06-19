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За добу в Україні вакцинували 67 тисяч осіб

Субота, 19 червня 2021, 09:19

За добу 18 червня в Україні проти COVID-19 було щеплено 67 101 особу, що на 14 612 менше, ніж за попередню добу. 

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Вакцинацію здійснювали силами 566 мобільних бригад з імунізації та 920 пунктів щеплення.

Зокрема, 18 червня першою дозою було вакциновано 48 656 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) –  18 445 осіб.

Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено у м. Києві – 12 434 щеплення, за весь період вакцинальної кампанії – також у Києві (260 321 щеплення).

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 2 056 499 щеплень. Вакциновано – 1 700 711 осіб, з них отримали першу дозу – 1 700 709 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 355 790 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Що передувало: За добу 17 червня в Україні вакцинували від коронавірусу рекордну кількість людей – 81 713.

Українська правда
Теми: вакцинація


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