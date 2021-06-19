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За сутки в Украине вакцинировали 67 тысяч человек

Суббота, 19 июня 2021, 09:19

За сутки 18 июня в Украине против COVID-19 было привито 67 101 человека, что на 14 612 меньше, чем за предыдущие сутки.

Источник: данные Минздрава

Детали: Вакцинацию проводили силами 566 мобильных бригад по иммунизации и 920 прививочных пунктов.

В частности, 18 июня первой дозой было вакцинировано 48 656 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 18 445 человек.

Наибольшее количество прививок за сутки было проведено в г. Киеве – 12 434 прививки, за весь период прививочной кампании – также в Киеве (260 321 прививка).

Всего с начала кампании по вакцинации проведено 2 056 499 прививок. Вакцинировано – 1 700 711 человек, из них получили первую дозу – 1 700 709 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 355 790 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

Что предшествовало: За сутки 17 июня в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество людей – 81 713.

Украинская правда
Темы: вакцинация


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