В Ужгороді горіло ромське поселення

В Ужгороді внаслідок пожежі на території ромського поселення згоріли декілька хат.

Джерело: голова громадської організації "Об’єднання ромів Ужгорода" Мирослав Горват, журналіст TV 21 Ungvar, представник ромської спільноти в Ужгороді Віктор Човка у коментарі Суспільному

Деталі: Голова громадської організації "Об’єднання ромів Ужгорода" Мирослав Горват підтвердив виданню інформацію про те, що в Ужгороді в мікрорайоні Шахта 18 червня близько 23-ї години сталася пожежа на території ромського поселення.

За його словами, травмованих та загиблих у пожежі нема. Вогонь у всіх хатах уже погасили.

Разом з тим, представник ромської спільноти в Ужгороді Віктор Човка повідомив, що внаслідок пожежі згоріло близько 7 маленьких хат.

ДСНС Закарпатської області поки не повідомляє про подію.

Що передувало: 9 червня міський голова Рівного Олександр Третяк ("Європейська солідарність") пропонував "запакувати ромів в автобус і вивезти в їхнє рідне Закарпаття". Пізніше він попросив вибачення за висловлювання на адресу ромів.