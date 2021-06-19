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В Ужгороді горіло ромське поселення

Субота, 19 червня 2021, 10:39
скріншот відео

В Ужгороді внаслідок пожежі на території ромського поселення згоріли декілька хат.

Джерело: голова громадської організації "Об’єднання ромів Ужгорода" Мирослав Горват, журналіст TV 21 Ungvar, представник ромської спільноти в Ужгороді Віктор Човка у коментарі Суспільному

Деталі: Голова громадської організації "Об’єднання ромів Ужгорода" Мирослав Горват підтвердив виданню інформацію про те, що в Ужгороді в мікрорайоні Шахта 18 червня близько 23-ї години сталася пожежа на території ромського поселення.

За його словами, травмованих та загиблих у пожежі нема. Вогонь у всіх хатах уже погасили.

Разом з тим, представник ромської спільноти в Ужгороді Віктор Човка повідомив, що внаслідок пожежі згоріло близько 7 маленьких хат.

ДСНС Закарпатської області поки не повідомляє про подію.

Що передувало: 9 червня міський голова Рівного Олександр Третяк ("Європейська солідарність") пропонував "запакувати ромів в автобус і вивезти в їхнє рідне Закарпаття". Пізніше він попросив вибачення за висловлювання на адресу ромів. 

Теми: Ужгородпожежа


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