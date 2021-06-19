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В Ужгороде горело ромское поселение

Суббота, 19 июня 2021, 10:39
скриншот видео

В Ужгороде в результате пожара на территории ромского поселения сгорели несколько домов.

Источник: председатель общественной организации "Объединение ромов Ужгорода" Мирослав Горват, журналист TV 21 Ungvar, представитель ромской общины в Ужгороде Виктор Човка в комментарии Суспільному

Детали: Председатель общественной организации "Объединение ромов Ужгорода" Мирослав Горват подтвердил изданию информацию о том, что в Ужгороде в микрорайоне Шахта 18 июня около 23 часов произошел пожар на территории ромского поселения.

По его словам, травмированных и погибших в пожаре нет. Огонь во всех домах уже погасили.

Вместе с тем, представитель ромской общины в Ужгороде Виктор Човка сообщил, что в результате пожара сгорело около 7 маленьких домов.

ГСЧС Закарпатской области пока не сообщает о происшествии.

Что предшествовало: 9 июня городской голова Ровно Александр Третьяк ("Европейская солидарность") предлагал "запаковать ромов в автобус и вывезти в их родное Закарпатье". Позже он извинился за высказывания в адрес ромов. 

Темы: Ужгородпожар


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