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Бойовики розмістили танки в окупованому селищі з порушенням лінії відведення

Субота, 19 червня 2021, 12:33

Окупанти розмістили на непідконтрольній території в населеному пункті Бойківське Донецької області 5 танків Т-64 з порушенням лінії відведення.

Джерело: Українська сторона СЦКК з посиланням на звіт ОБСЄ від 17 червня

Деталі: Крім того, збройні формування Російської Федерації продовжують перешкоджати роботі спостерігачів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Зокрема, на блокпості неподалік окупованої Бессарабки найманець РФ наказав команді Місії залишити район, пославшись на "запобіжні заходи у зв’язку з COVID-19". При цьому спостерігачі констатували факт вільного пересування цивільних транспортних засобів в обох напрямках.

Через перешкоджання сигналу обох модулів GPS з боку збройних формувань РФ в районі населеного пункту Степанівка на підконтрольній Урядові України території Місією було скасовано політ БПЛА дальнього радіуса дії.

В окупованій Горлівці найманці здійснили обстріл БПЛА, після чого спостерігачі СММ ОБСЄ приземлили літальний апарат та залишили цей район.

Дослівно: "Вищезазначені факти свідчать про намагання російсько-окупаційних військ максимально обмежити роботу Спеціальної моніторингової місії на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Такі дії є неприпустимими і суперечать мандату СММ, який передбачає безпечний та безперешкодний доступ Місії на усій території України".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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