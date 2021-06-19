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Боевики разместили танки в оккупированном поселке с нарушением линии отвода

Суббота, 19 июня 2021, 12:33
Боевики разместили танки в оккупированном поселке с нарушением линии отвода

Оккупанты разместили на неподконтрольной территории в населенном пункте Бойковское Донецкой области 5 танков Т-64 с нарушением линии отвода.

Источник: Украинская сторона СЦКК со ссылкой на отчет ОБСЕ от 17 июня

Детали: Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают препятствовать работе наблюдателей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В частности, на блокпосте неподалеку от оккупированной Бессарабки наемник РФ приказал команде Миссии покинуть район, сославшись на "меры в связи с COVID-19". При этом наблюдатели констатировали факт свободного передвижения гражданских транспортных средств в обоих направлениях.

Из-за препятствования сигнала обоих модулей GPS со стороны вооруженных формирований РФ в районе населенного пункта Степановка на подконтрольной правительству Украины территории Миссией был отменен полет БПЛА дальнего радиуса действия.

В оккупированной Горловке наемники совершили обстрел БПЛА, после чего наблюдатели СММ ОБСЕ приземлили летательный аппарат и оставили этот район.

Дословно: "Вышеупомянутые факты свидетельствуют о попытке российско-оккупационных войск максимально ограничить работу Специальной мониторинговой миссии на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Такие действия недопустимы и противоречат мандату СММ, который предусматривает безопасный и беспрепятственный доступ Миссии на всей территории Украины".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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