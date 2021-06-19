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Коронавірус: МОЗ готується до можливого сплеску заражень

Субота, 19 червня 2021, 18:19
Коронавірус: МОЗ готується до можливого сплеску заражень

Міністерство охорони здоров'я у рамках підготовки до можливого спалаху Covid-19 має намір до осені забезпечити базові "ковідні" лікарні централізованим киснем у великих обсягах.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми вже розпочали підготовку, ми розуміємо рівні можливого спалаху в осінньо-зимовий період.

Тому працюємо над тим, щоб забезпечити базові лікарні централізованим киснем у тих обсягах, які використовували найбільш завантажені лікарні".

Нагадаємо:

Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня, але послабив обмеження, зокрема, щодо контролю самоізоляції, проведення масових заходів та дотримання дистанції.

За добу 18 червня в Україні було зафіксовано 852 нових випадки коронавірусу, госпіталізовано 571 особу, померло 40 хворих.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусепідеміямедицина
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