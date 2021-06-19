Коронавірус: МОЗ готується до можливого сплеску заражень
Міністерство охорони здоров'я у рамках підготовки до можливого спалаху Covid-19 має намір до осені забезпечити базові "ковідні" лікарні централізованим киснем у великих обсягах.
Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, якого цитує Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Ми вже розпочали підготовку, ми розуміємо рівні можливого спалаху в осінньо-зимовий період.
Тому працюємо над тим, щоб забезпечити базові лікарні централізованим киснем у тих обсягах, які використовували найбільш завантажені лікарні".
Нагадаємо:
Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня, але послабив обмеження, зокрема, щодо контролю самоізоляції, проведення масових заходів та дотримання дистанції.
За добу 18 червня в Україні було зафіксовано 852 нових випадки коронавірусу, госпіталізовано 571 особу, померло 40 хворих.