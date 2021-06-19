Коронавирус: Минздрав готовится к возможному всплеску заражений

Министерство здравоохранения в рамках подготовки к возможной вспышке Covid-19 намерено к осени обеспечить базовые "ковидные" больницы централизованным кислородом в больших объемах.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы уже начали подготовку, мы понимаем уровни возможной вспышки в осенне-зимний период.

Поэтому работаем над тем, чтобы обеспечить базовые больницы централизованным кислородом в тех объемах, которые использовали самые загруженные больницы".

Напомним: Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 августа, но ослабил ограничения, в частности, касательно контроля самоизоляции, проведения массовых мероприятий и соблюдения дистанции.

За сутки 18 июня в Украине было зафиксировано 852 новых случая коронавируса, госпитализированы 571 человека, умерло 40 больных.