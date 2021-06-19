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День Євро 2020: дві нічиї та яскрава перемога Німеччини

Субота, 19 червня 2021, 23:57
День Євро 2020: дві нічиї та яскрава перемога Німеччини
Гра Португалія–Німеччина

19 червня з трьох зустрічей дві завершилися нічиєю, а Німеччина перемогла свого суперника завдяки двом автоголам португальців.

Джерело: трансляція матчів

Деталі: Два поєдинки відбулися між учасниками Групи F.  Перший дует – Угорщина з Францією – зіграли в нічию, 1:1.

Французи були більш активними протягом усього першого тайму, проте у компенсований час забила гол Угорщина – Аттіла Фіоло ударом з носка зі штрафного пробив у ближній кут воріт суперників.

У другому таймі команда Дешама відігралася. Після вдалого пасу Кіліана Мбаппе на Антуана Грізманна, останній влучив у ворота Угорщини. В результаті Угорщина набрала перше очко на Євро-2020 й піднялася з останнього місця, а Франція з 4-ма пунктами очолила групу.

Гра Португалії з Німеччиною відбулася у Мюнхені. Матч завершився перемогою німців з рахунком 2:4. Перший м'яч на 15-й хвилині забив Крiштiану Роналду у ворота німців. Після чого португальці забили ще два м'ячі, проте вже собі – відзначилися Рубен Діаш та Рафаель Геррейру.

У другому таймі у ворота Португалії поцілили Робін Госенс та Кай Хаверц.

На 67-й хвилині Діогу Жота скоротив відставання Португалії. Цей гол став останнім у матчі. Поєдинок завершився рахунком 2:4. Перемога у матчі підняла Німеччину на 2 місце групи F. Португалія, в якої теж 3 очки, перемістилася на третю сходинку.

У Групі E в нічию зіграли між собою збірні Іспанії та Польщі, 1:1.

Перший гол на 26 хвилині забив Альваро Мората за збірну Іспанії. На 56 хвилині Роберт Лєвандовскі зрівняв рахунок.

Граючи у Севільї іспанці не змогли реалізували пенальті – у ворота суперників не влучив Жерар Морено.

Знати більше: Євро-2020. Розклад усіх футбольних матчів

Українська правда

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Теми: футбол
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