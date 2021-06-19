День Евро 2020: две ничьи и яркая победа Германии
19 июня из трех встреч две завершились вничью, а Германия победила своего соперника благодаря двум автоголам португальцев.
Источник: трансляция матчей
Детали: Два поединка состоялись между участниками Группы F. Первый дуэт - Венгрия с Францией - сыграли вничью 1:1.
Французы были более активными в течение всего первого тайма, однако в компенсированное время забила гол Венгрия - Аттила Фиоло ударом с носка со штрафного пробил в ближний угол ворот соперников.
Во втором тайме команда Дешама отыгралась. После удачного паса Килиана Мбаппе на Антуана Гризманна, последний попал в ворота Венгрии. В результате Венгрия получила первое очко на Евро-2020 и поднялась с последнего места, а Франция с 4-мя пунктами возглавила группу.
Игра Португалии с Германией состоялась в Мюнхене. Матч завершился победой немцев со счетом 2:4. Первый мяч на 15-й минуте забил Криштиану Роналду в ворота немцев. После чего португальцы забили еще два мяча, однако уже себе - отличились Рубен Диаш и Рафаэль Геррейро.
Во втором тайме в ворота Португалии попали Робин Госенс и Кай Хаверц.
На 67-й минуте Диогу Жота сократил отставание Португалии. Этот гол стал последним в матче. Поединок завершился со счетом 2:4. Победа в матче подняла Германию на 2 место группы F. Португалия, у которой тоже 3 очка, переместилась на третью строчку.
В Группе E вничью сыграли между собой сборные Испании и Польши, 1: 1.
Первый гол на 26 минуте забил Альваро Мората за сборную Испании. На 56 минуте Роберт Левандовски сравнял счет.
Играя в Севилье испанцы не смогли реализовали пенальти - в ворота соперников не попал Жерар Морено.
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