День Евро 2020: две ничьи и яркая победа Германии

19 июня из трех встреч две завершились вничью, а Германия победила своего соперника благодаря двум автоголам португальцев.

Источник: трансляция матчей

Детали: Два поединка состоялись между участниками Группы F. Первый дуэт - Венгрия с Францией - сыграли вничью 1:1.

Французы были более активными в течение всего первого тайма, однако в компенсированное время забила гол Венгрия - Аттила Фиоло ударом с носка со штрафного пробил в ближний угол ворот соперников.

Во втором тайме команда Дешама отыгралась. После удачного паса Килиана Мбаппе на Антуана Гризманна, последний попал в ворота Венгрии. В результате Венгрия получила первое очко на Евро-2020 и поднялась с последнего места, а Франция с 4-мя пунктами возглавила группу.

Игра Португалии с Германией состоялась в Мюнхене. Матч завершился победой немцев со счетом 2:4. Первый мяч на 15-й минуте забил Криштиану Роналду в ворота немцев. После чего португальцы забили еще два мяча, однако уже себе - отличились Рубен Диаш и Рафаэль Геррейро.

Во втором тайме в ворота Португалии попали Робин Госенс ​​и Кай Хаверц.

На 67-й минуте Диогу Жота сократил отставание Португалии. Этот гол стал последним в матче. Поединок завершился со счетом 2:4. Победа в матче подняла Германию на 2 место группы F. Португалия, у которой тоже 3 очка, переместилась на третью строчку.

В Группе E вничью сыграли между собой сборные Испании и Польши, 1: 1.

Первый гол на 26 минуте забил Альваро Мората за сборную Испании. На 56 минуте Роберт Левандовски сравнял счет.

Играя в Севилье испанцы не смогли реализовали пенальти - в ворота соперников не попал Жерар Морено.

Знать больше: Евро-2020. Расписание всех футбольных матчей