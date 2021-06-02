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Верховна Рада зробила крок до заборони продажу ліків дітям

Середа, 2 червня 2021, 12:06

Верховна Рада підтримала в першому читанні заборону продажу лікарських засобів особам, які не досягли 14-річного віку, щоб запобігти суїцидам неповнолітніх. За порушення заборони передбачаються штрафи. 

Джерело: голосування за законопроєкти №5122 та №5123-1

Деталі: Проект закону №5122 про внесення змін до статті 21 закону "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям за основу підтримали 306 народних депутатів. 

Згідно з ним, "реалізація (відпуск) лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку, забороняється". 

У разі виникнення сумніву щодо віку покупця реалізація (відпуск) лікарських засобів здійснюється за умови пред'явлення документа, що засвідчує його вік.

Нардеп від "Слуги народу" Сергій Кузьміних пояснив, що метою є зменшити рівень суїцидів серед дітей, адже ліки часто продають без рецепту і вони є доступним засобом.  

"За даними ВООЗ, більше 60% самогубств відбувається завдяки лікарським засобам, і більший відсоток із них – саме діти. Лише за даними ОХМАТДИТу. Щорічно близько 70 дітей ми маємо, як закінчують життя самогубством", – сказав він.

За два альтернативних законопроєкти народні депутати не голосували.

 

Фракції "Батьківщина" й ОПЗЖ виступали за законопроєкт №5122-2, в якому зміни пропонується виписати так: "Реалізація (відпуск) лікарських засобів (у тому числі, з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом) малолітнім особам, а також доставка лікарських засобів кінцевому споживачу – малолітній особі забороняється".

У "Слузі народу" наголосили, що основний законопроєкт також включає заборону на онлайн продаж ліків. 

Михайло Радуцький ("Слуга народу") сказав, що профільний комітет рекомендує підтримати законопроєкт №5122.

Нардепи також 319 голосами підтримали у першому читанні законопроєкт №5123-1, який пропонує передбачити штрафи за продаж чи доставку ліків малолітнім дітям: роздрібна торгівля ліками чи їх доставка неповнолітнім потягне на 400-800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6,8-13,6 тисяч гривень). 

Повторне правопорушення впродовж року потягне на 800-1 400 неоподатковуваних мінімумів (13,6-23,8 тисячі гривень).

Передісторія:

  • 16 лютого у Боярці на Київщині дві 7-класниці отруїлися медичним препаратом "Дротаверин", одна з них померла, іншу врятували лікарі. Припускали, що ковтнути по 40 пігулок їх підбурив "челендж" із Тік-Тока.
  • 17 лютого в Умані на Черкащині дві 8-класниці наковтались пігулок "Дротаверин" у школі та потрапили до лікарні.
  • 28 лютого в Сумах двоє 16-річних дівчат отруїлися таблетками, після чого самі викликали швидку допомогу. Першокурсниці напилися таблеток від застуди, але цей випадок не пов'язаний із "групами смерті" челенджами у соцмережах, казали у поліції.
  • Також в останні місяці були випадки, коли підлітки викидалися з вікна.
  • У 2020 році в Україні сталося 123 підліткових самогубства, за 4 місяці 2021 року кількість суїцидів або спроб становить уже 126 випадків, повідомила 28 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Олена Рощенко, УП, оновлено

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радазаконодавстводітиздоров'я
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