Верховна Рада зробила крок до заборони продажу ліків дітям

Верховна Рада підтримала в першому читанні заборону продажу лікарських засобів особам, які не досягли 14-річного віку, щоб запобігти суїцидам неповнолітніх. За порушення заборони передбачаються штрафи.

Джерело: голосування за законопроєкти №5122 та №5123-1

Деталі: Проект закону №5122 про внесення змін до статті 21 закону "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям за основу підтримали 306 народних депутатів.

Згідно з ним, "реалізація (відпуск) лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку, забороняється".

У разі виникнення сумніву щодо віку покупця реалізація (відпуск) лікарських засобів здійснюється за умови пред'явлення документа, що засвідчує його вік.

Нардеп від "Слуги народу" Сергій Кузьміних пояснив, що метою є зменшити рівень суїцидів серед дітей, адже ліки часто продають без рецепту і вони є доступним засобом.

"За даними ВООЗ, більше 60% самогубств відбувається завдяки лікарським засобам, і більший відсоток із них – саме діти. Лише за даними ОХМАТДИТу. Щорічно близько 70 дітей ми маємо, як закінчують життя самогубством", – сказав він.

За два альтернативних законопроєкти народні депутати не голосували.

Фракції "Батьківщина" й ОПЗЖ виступали за законопроєкт №5122-2, в якому зміни пропонується виписати так: "Реалізація (відпуск) лікарських засобів (у тому числі, з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом) малолітнім особам, а також доставка лікарських засобів кінцевому споживачу – малолітній особі забороняється".

У "Слузі народу" наголосили, що основний законопроєкт також включає заборону на онлайн продаж ліків.

Михайло Радуцький ("Слуга народу") сказав, що профільний комітет рекомендує підтримати законопроєкт №5122.

Нардепи також 319 голосами підтримали у першому читанні законопроєкт №5123-1, який пропонує передбачити штрафи за продаж чи доставку ліків малолітнім дітям: роздрібна торгівля ліками чи їх доставка неповнолітнім потягне на 400-800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6,8-13,6 тисяч гривень).

Повторне правопорушення впродовж року потягне на 800-1 400 неоподатковуваних мінімумів (13,6-23,8 тисячі гривень).

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