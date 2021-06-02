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Деолігархізація від Зеленського: влада готує цілий комплекс законопроєктів

Середа, 2 червня 2021, 22:28
Деолігархізація від Зеленського: влада готує цілий комплекс законопроєктів

В Офісі президента повідомляють, що влада працює над комплексом законопроєктів, які будуть захищати суспільство "від деструктивного впливу олігархів".

Джерело: радник глави ОПУ Михайло Подоляк в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Подоляка: "Законопроєкт вже внесений до Верховної Ради президентом Володимиром Зеленським. Коли він буде прийнятий, норми закону забезпечать захист суспільства від деструктивного впливу олігархів ...

Але слід розуміти, що це не єдиний законопроєкт, який сприятиме перетворенню олігархів в звичайних великих бізнесменів. Цей законопроєкт, коли його підтримають депутати, буде працювати в комплексі з іншими вже існуючими законодавчими актами і тими, які ще розробляються. Україна повинна отримати посилені антимонопольні правила і правила цивілізованого лобізму. Те, що вже є і діє у всіх розвинених демократичних державах.

Президент вже говорив, що не хоче загнати в глухий кут великий бізнес. У всіх відповідних суб'єктів буде час для того, щоб перейти в систему цивілізованих правил. Але якщо якісь олігархічні структури будуть протидіяти, вони отримають негайну відповідь від держави".

Передісторія:

  • У середині квітня Зеленський анонсував законопроєкт про олігархів
  • Пізніше Зеленський заявив, що закон про олігархів міститиме норму про заборону таємних зустрічей олігархів із представниками держави. 
  • Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що в анонсованому законопроєкті буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийолігархиОфіс президентазаконодавство
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