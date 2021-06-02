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Статус олігарха визначатиме РНБО, є 4 критерії – нардеп

Середа, 2 червня 2021, 23:49

Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк проаналізував законопроєкт президента Володимира Зеленського про деолігархізацію, текст якого ще офіційно не оприлюднений, та назвав критерії, за якими визначатимуть статус олігарха.

Джерело: Железняк у Telegram

Деталі: Нардеп повідомляє, що статус "олігарха" набуває людина, яка відповідає трьом з чотирьох критеріїв:

  • бере участь у політичному житті;
  • має значний вплив на засоби масової інформації;
  • є кінцевим бенефіціарним власником монополії;
  • підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

Железняк з посиланням на текст законопроєкту наголошує, що рішення про визнання особи олігархом приймається Радою національної безпеки і оборони. Це є підставою для включення таких осіб до Реєстру олігархів.

Людям, які внесені у реєстр олігархів, забороняється здійснювати підтримку політичних партій та бути покупцем у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Нардеп розповів, що "участю у політичному житті" вважається посідання керівних державних посад (президент, спікер парламенту, міністр, їхні заступники та інші), керівних посад в політичних партіях або фінансування їхньої діяльності, агітації чи проведення мітингів.

Передісторія:

  • У середині квітня Зеленський анонсував законопроєкт про олігархів
  • Пізніше Зеленський заявив, що закон про олігархів міститиме норму про заборону таємних зустрічей олігархів із представниками держави. 
  • Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що в анонсованому законопроєкті буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.
  • 2 червня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт цього закону.

Українська правда
Теми: ЗеленськийРНБОолігархиВерховна Радазаконодавство


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