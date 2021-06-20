Кравчук спрогнозував, коли США можуть приєднатися до Нормандського формату

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що питання участі США в Нормандському форматі може вирішитися після візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона.

Джерело: Кравчук в інтерв'ю телеканалу "Дом"

Деталі: На питання, чи зможуть США приєднатися до Нормандського формату вже після зустрічі президентів РФ Володимира Путіна та США Джо Байдена, чи це є метою поїздки Зеленського до Вашингтона, Кравчук сказав: "Думаю, що, напевно, вже після зустрічі Зеленського та Байдена все буде змінюватися".

Коментуючи висловлювання Путіна й Байдена після переговорів, коли Путін сказав про безальтернативність Мінських угод, а Байден сформулював: "Ми продовжимо дипломатичну роботу навколо Мінських угод", Кравчук зазначив: "Думаю, що це один із намірів, що до Нормандського формату приєднаються США. Більш точне формулювання, думаю, буде пізніше".

Пряма мова: "Якщо США приєднаються, вважаю, що це буде дуже великий крок щодо врегулювання процесу. Це означатиме, що і на Мінському майданчику буде більше дипломатії, більше зусиль і більше твердих позицій, ніж зараз.

Бо немає, на мій погляд, твердості, системності та послідовності з боку Німеччини та Франції в тому, щоб чітко і ясно поставити Росію в ту ситуацію, в якій вона реально перебуває. А саме, що вона агресор, і що вона сторона конфлікту. Я, наприклад, за ці роки жодного разу не чув, щоб або президент Франції, або канцлер Німеччини сказали на будь-якій із зустрічей, що агресор — Росія, і що вона повинна піти з Донбасу і залишити Крим. Я такого не чув. А це вже давно слід було б зробити.

Бо просто ходити навколо гарячої каші й боятися до неї підступити — це позиція дуже загальна і дуже неконкретна. Без точних формулювань, без дат, без відповідальних людей за їхнє виконання, та наслідків, які нестимуть ті, хто відмовиться їх виконувати".

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