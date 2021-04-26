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Зеленський пропонує включити в "нормандський" формат США, Британію і Канаду

Понеділок, 26 квітня 2021, 12:42
Зеленський пропонує включити в нормандський формат США, Британію і Канаду

Президент України Володимир Зеленський пропонує залучити до переговорів по Донбасу представників США, Великої Британії і Канади.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Financial Times

Пряма мова: "Є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використовувати який-небудь інший формат. Швидкість має значення. Швидкість цього процесу має значення, тому що ми втрачаємо людей щодня".

Деталі: Зеленський закликав "розширити" нормандську групу. За його словами, перезавантажити формат можуть США, Британія і Канада.

Він також додав, що на переговори про виведення військ на короткій ділянці 400-кілометрової лінії зіткнення між українськими силами та окупантами, яких підтримує Росія, треба було два роки, і треба буде ціле життя, щоб виконати Мінські угоди.

Передісторія:

  • Комітет Сенату США підтримав законопроєкт із "Безпекового партнерства з Україною", який передбачає збільшення військової підтримки України.
  • Державний департамент Сполучених Штатів заявив про продовження підтримки України у сфері безпеки й оборони, включно з летальними оборонними системами.
  • Керівник офісу президента України Андрій Єрмак, говорячи про підтримку України з боку Сполучених Штатів, повідомив, що обговорюється призначення спеціального представника щодо врегулювання та припинення війни на Донбасі.

Українська правда

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Теми: СШАКанадаВелика БританіяЗеленський
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