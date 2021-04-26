Зеленський пропонує включити в "нормандський" формат США, Британію і Канаду
Президент України Володимир Зеленський пропонує залучити до переговорів по Донбасу представників США, Великої Британії і Канади.
Джерело: Зеленський в інтерв'ю Financial Times
Пряма мова: "Є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використовувати який-небудь інший формат. Швидкість має значення. Швидкість цього процесу має значення, тому що ми втрачаємо людей щодня".
Деталі: Зеленський закликав "розширити" нормандську групу. За його словами, перезавантажити формат можуть США, Британія і Канада.
Він також додав, що на переговори про виведення військ на короткій ділянці 400-кілометрової лінії зіткнення між українськими силами та окупантами, яких підтримує Росія, треба було два роки, і треба буде ціле життя, щоб виконати Мінські угоди.
Передісторія:
- Комітет Сенату США підтримав законопроєкт із "Безпекового партнерства з Україною", який передбачає збільшення військової підтримки України.
- Державний департамент Сполучених Штатів заявив про продовження підтримки України у сфері безпеки й оборони, включно з летальними оборонними системами.
- Керівник офісу президента України Андрій Єрмак, говорячи про підтримку України з боку Сполучених Штатів, повідомив, що обговорюється призначення спеціального представника щодо врегулювання та припинення війни на Донбасі.