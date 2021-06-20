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Кравчук спрогнозировал, когда США могут присоединиться к Нормандскому формату

Воскресенье, 20 июня 2021, 17:20

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что вопрос участия США в Нормандском формате может решиться после визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Источник: Кравчук в интервью телеканалу "Дом"

Детали: На вопрос, смогут ли США присоединиться к Нормандскому формату уже после встречи президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена, или это является целью поездки Зеленского в Вашингтон, Кравчук сказал: "Думаю, что, наверное, уже после встречи Зеленского и Байдена все будет меняться".

Комментируя высказывания Путина и Байдена после переговоров, когда Путин сказал о безальтернативности Минских соглашений, а Байден сформулировал: "Мы продолжим дипломатическую работу вокруг Минских соглашений", Кравчук отметил: "Думаю, что это одно из намерений, что к Нормандскому формату присоединятся США. Более точная формулировка, думаю, будет позже.

Прямая речь: "Если США присоединятся, считаю, что это будет очень большой шаг по урегулированию процесса. Это означает, что и на Минской площадке будет больше дипломатии, больше усилий и более жестких позиций, чем сейчас.

Потому что нет, на мой взгляд, твердости, системности и последовательности со стороны Германии и Франции в том, чтобы четко и ясно поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится. А именно, что она агрессор, и она сторона конфликта. Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, агрессор – Россия, и что она должна уйти из Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал. А это уже давно следовало бы сделать.

Потому что просто ходить вокруг горячей каши и бояться к ней подойти – это позиция очень общая и очень неконкретная. Без точных формулировок, без дат, без ответственных людей за их выполнение, и последствий, которые будут нести те, кто откажется их выполнять".

Предыстория:

  • В апреле этого года президент Владимир Зеленский предложил привлечь к переговорам по Донбассу представителей США, Великобритании и Канады.
  • На пресс конференции 20 мая он заявил, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходимы прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, дискуссии в нормандском формате и привлечение США.

Темы: КравчукСША


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