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Окупанти стріляли біля Старогнатівки й запустили безпілотник

Неділя, 20 червня 2021, 17:37

З початку доби у неділю в районі ООС зафіксовано два порушення режиму припинення вогню: обстріл та проліт ворожого БПЛА.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: У районі населеного пункту Старогнатівка окупанти здійснили обстріл у бік позицій українських військових зі стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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