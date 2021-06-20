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Оккупанты стреляли возле Старогнатовки и запустили беспилотник

Воскресенье, 20 июня 2021, 17:37

С начала суток в воскресенье в районе ООС зафиксировано два нарушения режима прекращения огня: обстрел и пролет вражеского БПЛА.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В районе населенного пункта Старогнатовка оккупанты совершили обстрел в сторону позиций украинских военных из стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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