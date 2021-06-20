Оккупанты стреляли возле Старогнатовки и запустили беспилотник
Воскресенье, 20 июня 2021, 17:37
С начала суток в воскресенье в районе ООС зафиксировано два нарушения режима прекращения огня: обстрел и пролет вражеского БПЛА.
Источник: пресс-центр ООС
Детали: В районе населенного пункта Старогнатовка оккупанты совершили обстрел в сторону позиций украинских военных из стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Украинская правда