Оккупанты стреляли возле Старогнатовки и запустили беспилотник

С начала суток в воскресенье в районе ООС зафиксировано два нарушения режима прекращения огня: обстрел и пролет вражеского БПЛА.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В районе населенного пункта Старогнатовка оккупанты совершили обстрел в сторону позиций украинских военных из стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.