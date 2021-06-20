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Додаткові $100 млн для України готувалися на випадок вторгнення – радник Байдена

Неділя, 20 червня 2021, 21:19

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван визнав, що США готували виділення додаткової допомоги Україні в розмірі 100 мільйонів доларів на випадок подальшого вторгнення РФ.

Джерело: Салліван у коментарі Fox News

Пряма мова: "Конгрес виділив 275 мільйонів доларів на допомогу Україні цього року, яка повинна бути витрачена до вересня. Зараз червень. Ми витратили кожну копійку кожного долара з цих 275 мільйонів доларів для України. Джо Байден дотримався своєї прихильності суверенітету і територіальній цілісності України, направивши їм весь обсяг санкціонованої допомоги у сфері безпеки.

Додаткові 100 мільйонів доларів були пакетом на випадок непередбачених обставин у разі подальшого вторгнення Росії в Україну. Це гроші понад 275 мільйонів доларів. І він був створений, коли на кордоні з Україною були зосереджені десятки тисяч російських військ. Коли ці війська відійшли і не увійшли в Україну, ми тримали цей пакет в резерві на випадок, якщо він може знадобитися в майбутньому.

...Росіяни знають, що він є, і українці знають, що він є, але ідея про те, що ми відмовили в якійсь безпековій допомозі Україні – просто нонсенс".

Передісторія:

  • Видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що Білий дім заморозив надання Україні нового пакету озброєння та військової допомоги на 100 млн доларів. Пакет нібито готувався на тлі нарощування Росією своїх сил біля кордону з Україною та на окупованих територіях, однак у Раді нацбезпеки поставили на паузу подальші кроки після того, як Росія оголосила про відведення своїх сил та розпочалася підготовка до зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна.
  • Речниця Білого дому Дженніфер Псакі назвала "нонсенсом" інформацію про затримку допомоги Україні у сфері безпеки. Водночас вона зазначила, що у США підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну.
  • Міністр оборони Андрій Таран назвав провокацією та інфовкидом інформацію ЗМІ про нібито замороження США надання Україні безпекової допомоги.

Українська правда
Теми: СШАгрошівійна


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