Додаткові $100 млн для України готувалися на випадок вторгнення – радник Байдена

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван визнав, що США готували виділення додаткової допомоги Україні в розмірі 100 мільйонів доларів на випадок подальшого вторгнення РФ.

Джерело: Салліван у коментарі Fox News

Пряма мова: "Конгрес виділив 275 мільйонів доларів на допомогу Україні цього року, яка повинна бути витрачена до вересня. Зараз червень. Ми витратили кожну копійку кожного долара з цих 275 мільйонів доларів для України. Джо Байден дотримався своєї прихильності суверенітету і територіальній цілісності України, направивши їм весь обсяг санкціонованої допомоги у сфері безпеки.

Додаткові 100 мільйонів доларів були пакетом на випадок непередбачених обставин у разі подальшого вторгнення Росії в Україну. Це гроші понад 275 мільйонів доларів. І він був створений, коли на кордоні з Україною були зосереджені десятки тисяч російських військ. Коли ці війська відійшли і не увійшли в Україну, ми тримали цей пакет в резерві на випадок, якщо він може знадобитися в майбутньому.

...Росіяни знають, що він є, і українці знають, що він є, але ідея про те, що ми відмовили в якійсь безпековій допомозі Україні – просто нонсенс".

Передісторія: