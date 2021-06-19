Таран назвав провокацією інформацію про замороження допомоги з боку США

Міністр оборони Андрій Таран вважає провокацією та інфовкидом інформацію ЗМІ про нібито замороження США надання Україні безпекової допомоги.

Джерело: коментар Тарана, опублікований на сайті Міноборони

Дослівно: "Росія веде війну проти нас на всіх фронтах, у тому числі інформаційному".

"Не дивно, коли так звані "ЗМІ" держави-агресора відпрацьовують завдання з інформаційних операцій. Вони є неприхованою зброєю воєнної машини РФ. Дивує і викликає жаль, коли деякі вітчизняні медіа, у тому числі з тих, що відносять себе до якісних ресурсів, ведуться на провокації, не перевіряють зміст та джерела такого роду інфовкидів, та стають сліпим інструментом інформаційної війни у руках ворога".

Деталі: Таран нагадав, що з 2020-го року Міністерство оборони реалізовує другий етап оборонної реформи, важливим елементом втілення якої має стати об’єднання національних та іноземних ресурсів задля залучення необхідних інвестицій у створення визначених спроможностей. У цьому контексті Україна тісно співпрацює з міжнародними партнерами, в першу чергу, зі США.

За його словами, упродовж січня-березня 2021 року Міністерство оборони у взаємодії з іншими уповноваженими органами державної влади України та американськими партнерами організувало роботу щодо оцінювання стану реалізації завдань оборонної реформи та реформи оборонно-промислового комплексу.

У результаті, на початку квітня 2021 року Міноборони передало Міністерству оборони США відповідний підсумковий документ, який 11 червня 2021 року, після відповідної сертифікації Пентагоном та Держдепартаментом, був схвалений Конгресом США.

Що передувало: Видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що Білий дім заморозив надання Україні нового пакету озброєння та військової допомоги на 100 млн доларів. Пакет нібито готувався на тлі нарощування Росією своїх сил біля кордону з Україною та на окупованих територіях, однак у Раді нацбезпеки поставили на паузу подальші кроки після того, як Росія оголосила про відведення своїх сил та розпочалася підготовка до зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна.

Речниця Білого дому Дженніфер Псакі назвала "нонсенсом" інформацію про затримку допомоги Україні у сфері безпеки. Водночас вона зазначила, що у США підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну.

У Білому домі нагадали, що минулого тижня США надали пакет допомоги Україні в сфері безпеки на суму 150 млн доларів. Тепер у США, як повідомляється, надали всю суму, виділену Конгресом в рамках ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки.